Фасад дома на Пискаревском проспекте, в который прилетел БПЛА, начали восстанавливать

До восстановительных работ провели экспертизу и составили план.

В Петербурге стартовало восстановление фасада дома 161 по Пискаревскому проспекту, в который 2 марта прилетел беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района 5 апреля.

До восстановительных работ провели экспертизу и составили план. В первую очередь специалисты проверяют дом на внутренние дефекты: альпинисты демонтируют разрушенные кирпичи во избежание их обрушения. Кроме того, готовятся балки для временной поддержки и укрепления на время восстановления. Следующий этап – демонтаж аварийных элементов здания для подготовки к строительным работам.

Напомним, владельцы автомобилей, которые получили повреждения в ходе атаки беспилотника, начнут получать компенсационные выплаты на этой неделе. Ранее провели независимую оценку ущерба. Отмечается, что пострадали 24 машины. Собственники транспортных средств получат от 13 тыс. до 1,1 млн рублей.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга