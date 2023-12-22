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Владельцы машин, поврежденных при атаке БПЛА на Пискаревском проспекте, получат компенсации до 1,1 млн рублей
Сегодня, 20:07
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Владельцы машин, поврежденных при атаке БПЛА на Пискаревском проспекте, получат компенсации до 1,1 млн рублей

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Суммы рассчитали "исходя из характера повреждений и параметров машин".

Владельцы автомобилей, пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Пискаревском проспекте в Петербурге 2 марта, получат компенсации в размере от 13 тыс. до 1,1 млн рублей. Об этом 28 марта пишет "Фонтанка", ссылаясь на администрацию Красногвардейского района.

Суммы рассчитали "исходя из характера повреждений и параметров машин". При этом отмечается, что стоимость ремонта не занижали. 

Не все согласны с результатами оценки, но будем объективны: решение о восстановлении автомобилей – добрая воля губернатора города, который на месте происшествия 2 марта поручил оказать всестороннюю помощь жителям.

Пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Порядок выплат определят в ближайшее время.

Напомним, с владельцами автомобилей провели встречу 26 марта. Тогда жителей домов по Пискаревскому проспекту ознакомили с результатами оценки повреждений независимой компанией. Компенсации получили 400 человек.

БПЛА прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. В результате атаки пострадали восемь горожан. 

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Теги: атака бпла, выплата компенсаций, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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