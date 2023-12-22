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Вчера, 23:37
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Порядка 400 жителей домов, пострадавших в атаке БПЛА, получили компенсации в Петербурге

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Кроме того, отмечается, что завершена оценка ущерба транспортных средств, проработан механизм компенсации и подготовлены проекты распорядительных актов.

В Петербурге уже 400 жителей домов, которые пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 2 марта, получили компенсации. Прием документов на выплаты продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 21 марта.

Кроме того, отмечается, что завершена оценка ущерба транспортных средств, проработан механизм компенсации и подготовлены проекты распорядительных актов. До конца текущей недели всех владельцев автомобилей проинформируют о дальнейших действиях. 

Напомним, ранее состоялась оценка зафиксированных 3 марта повреждений машин из-за атаки беспилотника на Пискаревском проспекте. Их проверяла лицензионная оценочная компания.

БПЛА прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. В результате атаки пострадали восемь человек. 

Видео: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Теги: атака бпла, выплата компенсаций, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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