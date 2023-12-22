Порядка 400 жителей домов, пострадавших в атаке БПЛА, получили компенсации в Петербурге

Кроме того, отмечается, что завершена оценка ущерба транспортных средств, проработан механизм компенсации и подготовлены проекты распорядительных актов.

В Петербурге уже 400 жителей домов, которые пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 2 марта, получили компенсации. Прием документов на выплаты продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 21 марта.

Кроме того, отмечается, что завершена оценка ущерба транспортных средств, проработан механизм компенсации и подготовлены проекты распорядительных актов. До конца текущей недели всех владельцев автомобилей проинформируют о дальнейших действиях.

Напомним, ранее состоялась оценка зафиксированных 3 марта повреждений машин из-за атаки беспилотника на Пискаревском проспекте. Их проверяла лицензионная оценочная компания.

БПЛА прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. В результате атаки пострадали восемь человек.

Видео: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга