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В Петербурге провели встречу с владельцами автомобилей, которые пострадали в ходе атаки БПЛА
Сегодня, 20:14
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В Петербурге провели встречу с владельцами автомобилей, которые пострадали в ходе атаки БПЛА

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Жителей домов по Пискаревскому проспекту ознакомили с результатами оценки повреждений независимой компанией.

В администрации Красногвардейского района Петербурга 26 марта провели встречу с собственниками автомобилей, которые пострадали в ходе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 2 марта. Об этом рассказали в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского".

Жителей домов по Пискаревскому проспекту ознакомили с результатами оценки повреждений независимой компанией. Сумма компенсации на ремонт по каждой машине рассчитывается индивидуально. Выплаты автовладельцам должны поступить до конца первой недели апреля.

Губернатор и администрация района на вашей стороне, мы отстаиваем ваши интересы.

Андрей Хорт, временно исполняющий обязанности главы Красногвардейского района

Ранее 400 жителей домов, пострадавших в результате атаки дрона, получили компенсации. Кроме того, было восстановлено остекление в квартирах.

Напомним, беспилотник прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. В результате атаки пострадали восемь человек. 

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Теги: атака бпла, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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