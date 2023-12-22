В Петербурге провели встречу с владельцами автомобилей, которые пострадали в ходе атаки БПЛА

Жителей домов по Пискаревскому проспекту ознакомили с результатами оценки повреждений независимой компанией.

В администрации Красногвардейского района Петербурга 26 марта провели встречу с собственниками автомобилей, которые пострадали в ходе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 2 марта. Об этом рассказали в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского".

Жителей домов по Пискаревскому проспекту ознакомили с результатами оценки повреждений независимой компанией. Сумма компенсации на ремонт по каждой машине рассчитывается индивидуально. Выплаты автовладельцам должны поступить до конца первой недели апреля.

Губернатор и администрация района на вашей стороне, мы отстаиваем ваши интересы. Андрей Хорт, временно исполняющий обязанности главы Красногвардейского района

Ранее 400 жителей домов, пострадавших в результате атаки дрона, получили компенсации. Кроме того, было восстановлено остекление в квартирах.

Напомним, беспилотник прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. В результате атаки пострадали восемь человек.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга