В Петербурге владельцы поврежденных при атаке БПЛА автомобилей начнут получать компенсации на этой неделе

Собственники машин получат от 13 тыс. до 1,1 млн рублей.

Владельцы автомобилей, которые получили повреждения в ходе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Пискаревском проспекте 2 марта, начнут получать компенсационные выплаты на этой неделе. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга в среду, 3 апреля.

Встреча с собственниками транспортных средств для заполнения заявлений и подачи необходимых документов на получение выплат состоялась сегодня в районной администрации. Ранее провели независимую оценку ущерба. Отмечается, что пострадали 24 машины, по каждой из них сумма компенсации на ремонт рассчитывалась в индивидуальном порядке. Владельцы автомобилей получат от 13 тыс. до 1,1 млн рублей.

Напомним, при атаке БПЛА было повреждено семь домов и 165 квартир. Работы по восстановлению продолжаются и в настоящее время. Установлено 248 стеклопакетов с отливами, откосами и подоконниками в квартирах, 25 – в местах общего пользования. Заменены входные двери в пяти парадных в доме 159к2 по Пискаревскому проспекту. На днях стартуют восстановление 93 балконов и лоджий, ремонт 26 квартир и работы по фасаду, куда прилетел беспилотник.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга