На Московском проспекте газоны осыпали белым порошком

Фосфогипс на участке начали применять еще осенью в 2023 году, и уже сегодня садовники отмечают, что деревья чувствуют себя хорошо.

На разделительном газоне Московского проспекта от улицы Типанова до площади Победы в Петербурге специалисты садово-паркового предприятия "Южное" сегодня, 29 марта, рассыпали фосфогипс – новый оздоровительный комплекс для деревьев, который минимизирует вред от оживленной автотрассы и продлит жизнь растений. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Специалисты зеленого хозяйства уже несколько лет укрывают на зиму в чехлы молодые посадки в Московском районе. Это делается для того, чтобы уберечь их от грязи и копоти проезжающих машин. Теперь к физической защите добавились и препараты.

Фосфогипс на участке начали применять еще осенью 2023 года, и уже сегодня садовники отмечают, что деревья чувствуют себя хорошо.

Фосфогипс относится к мелиорантам, которые способствуют восстановлению почвы, снижают ее кислотность, увеличивают воздухо- и водопроницаемость, обеспечивают вымывание легкорастворимых солей, а также создают благоприятные условия для увеличения полезных микроорганизмов. В результате улучшается развитие корневой системы растений, а элементы питания лучше усваиваются. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга