В Петербурге обсуждается дата проведения Дня благоустройства

Время проведения мероприятия зависит от погодных условий. Предварительно он пройдет в конце апреля.

Точная дата проведения городского субботника пока не определена. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко, пишет "Петербургский дневник".

Руководитель подчеркнул, что сейчас обсуждаются несколько дат. Время проведения мероприятия зависит от погодных условий. Предварительно он пройдет в конце апреля.

Однако это не означает, что сейчас работа по этому вопросу не ведется, уточнил Пониделко. Необходимо определить основные площадки для проведения культурных, спортивных и экологических мероприятий. Кроме того, будут выбраны места во всех районах города для проведения субботника и выдачи инвентаря, а также места, где будут высажены деревья и кустарники.

Ранее мы сообщили о том, что благотворительный забег пройдёт в Приморском парке Победы.

Фото: Telegram / Пушкинский район СПб