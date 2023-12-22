Благотворительный забег пройдёт в Приморском парке Победы

Забег станет спортивным главным событием празднования Дня города.

Регистрация на третий благотворительный забег "Бегом с дневником" от издания "Петербургский дневник" уже открыта. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Забег состоится 26 мая в Приморском парке Победы и станет спортивным главным событием празднования Дня города. Участники смогут выбрать из двух дистанций - 5 и 10 км, а для детей также будет организованы старты. Все участники получат медали, а победители будут награждены кубками и призами. Деньги, собранные от продажи слотов, пойдут на приобретение медицинского оборудования для подопечных петербургского хосписа для детей и взрослых.

Забег стал уже традицией в праздновании Дня города. В прошлом году в нём приняли участие более 1600 атлетов различных возрастов и из разных стран.

Фото: russiarunning.com