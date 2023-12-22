На просушку закрыли 104 парка и сквера в Петербурге

Сотрудники зеленого хозяйства приступили к сезонным работам на своих территориях.

В Петербурге продолжается замывка магистралей, а сегодня, 1 апреля, к работам присоединился и теплый дождь. Расход воды для уборки улиц стремительными темпами вырос и составил до 9-10 тыс. "кубов" в сутки, рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Всего в этом сезоне израсходовали почти 140 тыс. "кубов" воды. На полигон вывезено 996 "кубов" мусора и свыше 2,8 тыс. тонн смета с автомобильных дорог. Кроме того, в ведомстве напомнили, что сегодня стартовал месячник по благоустройству.

Помимо этого, на просушку закрываются сады и парки, сотрудники зеленого хозяйства приступили к сезонным работам на своих территориях. Они подметут прошлогодние листья, помоют ограждения, скамейки, диваны, отремонтируют дорожки и газоны. На данный момент ограничен проход на 104 объекта, в том числе в Таврический и Румянцевский сады, Казанский сквер, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, Никольский сад, сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, Лопухинский сад и другие.

Ранее на Piter.TV: к 22 апреля в Петербурге намерены высадить 150 тыс. виол.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга