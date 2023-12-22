К 22 апреля в Петербурге намерены высадить 150 тыс. виол

Напомним, всего в 2024 году планируется высадить порядка 5 млн цветов – 4,6 млн летних и 62 тыс. многолетников.

Из садово-паркового предприятия "Пушкинское" в Петербург к 22 марта привезут и высадят порядка 150 тыс. анютиных глазок – виол. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству 26 марта.

К этому времени они станут крепкими закаленными растениями, которым не страшны ни дождь, ни ветер, ни даже легкие заморозки. Всего же весной в Петербурге распустится более 550 тыс. виол. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Кроме того, отмечается, что ко Дню Победы, 9 мая, в Петербург на высадку отправятся ирезине, тагетес, цинерария. С осени "ждут своего часа" и 242 тыс. луковиц тюльпанов, которые будут доставлены в город также в мае.

Напомним, всего в 2024 году планируется высадить порядка 5 млн цветов – 4,6 млн летних и 62 тыс. многолетников. Около 40% цветочной рассады для петербургских улиц, садов и скверов выращивают в садово-парковых предприятиях ведомства.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошла генеральная уборка улиц.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга