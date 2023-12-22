В Петербурге в 2024 году высадят 5 млн цветов

Губернатор города отметил, что в последние годы особый упор делается на микрорайоны советской и более поздней застройки, поскольку во многих из них общественных пространств вообще не было.

В 2024 году в Петербурге планируют высадить более 10 тыс. деревьев, 155 тыс. кустарников и 5 млн цветов в рамках государственной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 19 марта.

Губернатор города отметил, что в последние годы особый упор делается на микрорайоны советской и более поздней застройки, поскольку во многих из них общественных пространств вообще не было. Такой пример – ранее заваленный мусором парк Героев-Пожарных. После благоустройства он превратился в один из самых больших и красивых парков Петербурга.

Напомним, зеленые территории должны занять не менее 30% от общей площади города. В этом году намерены благоустроить 59 общественных пространств, в том числе такие крупные объекты, как Линейный и Муринский парки, три пляжа в Курортном районе и Купчинский сквер.

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Фото: Piter.TV