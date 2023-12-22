Зеленые зоны займут почти треть площади Петербурга

В соответствии с поручением президента России, федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" продлён до 2030 года.

В прошлом году в Петербурге был принят новый Генплан. Согласно документу, 30% площади города будет занимать зеленые насаждения. Об этом заявила зампредседателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

В соответствии с поручением президента России, федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" продлён до 2030 года. В рамках его реализации в Петербурге особое внимание уделяется современным тенденциям благоустройства. За четыре года в городе было приведено в порядок 226 общественных пространств, включая набережные рек Охты, Карповки, Смоленки, парк Авиаторов.

В Северной столице также формируются современные зоны отдыха, в том числе линейные и пейзажные парки. Последний расположен на территории около 40 га. Все проекты реализуются с участием жителей. Благодаря обсуждениям территории получают новое функциональное наполнение. Петербуржцы активно участвуют в осуществлении проектов "Формирование комфортной городской среды", "Твой бюджет", "Родной район" и других.

С 15 по 17 марта петербуржцы смогут выбрать проекты для голосования на специализированных участках. Список проектов размещен на портале национальныепроекты.рф.

Ранее мы сообщили о том, что коммунальную технику в Петербурге готовят к весне.

Фото: Piter.TV