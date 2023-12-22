Коммунальную технику в Петербурге готовят к весне

Как отметили представители комблага, дорожные предприятия всегда занимаются очисткой улиц после наступления тёплой погоды.

В Северной столице началась календарная весна: с её наступлением на улицах и газонах города стремительно тает снег, но на дорогах появилось много песка и пыли. На прошлой неделе дорожники провели весеннюю уборку и точечно помыли некоторые магистрали. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, им удалось "переодеть" несколько машин к новому сезону.

Так, вместо пескоразбрасывателей на спецтехнику были установлены бочки с водой и поливомоечное оборудование. Пылесосы начнут работать, когда заморозки, пришедшие на этой неделе, пройдут.

Как отметили представители комблага, дорожные предприятия всегда занимаются очисткой улиц после наступления тёплой погоды. Однако полноценная смена оборудования произойдет только через месяц, когда на улицы города окончательно придёт весна.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург готовится к весеннему паводку и пожароопасному сезону.

Фото: Piter.TV