Петербург готовится к весеннему паводку и пожароопасному сезону

Городское правительство создало резервный фонд для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, он составляет порядка 45 млрд рублей.

В Петербурге ведется подготовка к возможному весеннему паводку и пожароопасному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 5 марта.

Городское правительство создало резервный фонд для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, он составляет порядка 45 млрд рублей. Главное управление МЧС разработало план мероприятий по смягчению рисков в период паводков и план по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые вызваны природными пожарами.

Кроме того, обстановку с девяти гидрологических постов контролирует Гидрометцентр.

Для безаварийного пропуска льда, паводковых и талых вод подготовлены необходимые силы и средства Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС. В случае необходимости ледокол "Невская Застава" готов провести работы в акватории Невы. Для предотвращения возможных подтоплений в Приморском и Красногвардейском районах проведена расчистка русел рек Каменки и Лубьи. Пресс-служба Смольного

Помимо этого, подготовлено 64 пункта временного размещения. Они могут принять 5,7 тыс. человек.

Летний пожароопасный сезон стартует в регионе с 15 апреля. Комитет по благоустройству Петербурга разработал свободный план тушения ландшафтных пожаров на 2024 год.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)