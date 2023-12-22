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Петербуржцам назвали дату начала пожароопасного сезона в 2024 году
Сегодня, 21:37
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Петербуржцам назвали дату начала пожароопасного сезона в 2024 году

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Кроме того, будет создан паспорт города.

Пожароопасный сезон в Петербурге намерены начать в 2024 году с 15 апреля. Об этом пишет "Петербургский дневник" 19 февраля, ссылаясь на проект постановления Смольного, проходящий антикоррупционную экспертизу.

Городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности намерен определить перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводств или огородничества на территории Петербурга, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Кроме того, будет создан паспорт города.

Летом сотрудники ведомства проводят рейды на зеленых территориях в поисках тех, кто разводит там костры и жарит шашлыки. Нарушители платят штраф.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали пять человек.

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по вопросам законности правопорядка и безопасности, пожароопасный сезон
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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