В Калининском районе прошла ликвидация нелегального елочного базара

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга организовал очередной рейд по выявлению нелегальных торговых точек, торгующих елками, в результате которого была обнаружена и закрыта несанкционированная площадка в Калининском районе. Информацию об этом обнародовало ведомство в своём официальном сообщении.

Представители комитета, действуя совместно с сотрудниками Центра материально-технического обеспечения сферы законности, правопорядка и безопасности, конфисковали 76 хвойных деревьев, реализуемых с нарушениями действующего законодательства. Нарушители понесли ответственность посредством составления протоколов об административном правонарушении.

В настоящее время актуальная карта расположения разрешённых ёлок базаров размещена в специальном приложении "Я здесь живу". Здесь можно ознакомиться с перечнем из 70 законных торговых площадок, функционирующих в 14 районах города до конца текущего года, подчеркнули в Комитете, обращая внимание на доступность актуальной информации для жителей.

Фото: пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга