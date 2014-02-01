Рейды по местам уличных выступлений прошли в Петербурге

В результате проведенных проверочных мероприятий было составлено 23 протокола об административных нарушениях.

С 20 по 31 октября в Петербурге прошла серия совместных рейдов, организованная Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности совместно с ГУ МВД РФ. Целью этих мероприятий являлось выявление и пресечение нарушений, связанных с организацией уличных акций и выступлений, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В результате проведенных проверочных мероприятий было составлено 23 протокола об административных нарушениях. Проверки проводились в районах с наибольшим скоплением людей, где часто происходят публичные мероприятия. Основное внимание уделялось соблюдению установленных норм по шумовым показателям и наличию соответствующих разрешительных документов.

В случаях выявления нарушений принимались предусмотренные законом меры, включая изъятие предметов и инструментов, используемых для противоправных действий. Подобные рейды носят постоянный характер и направлены на поддержание правопорядка.

Фото: Telegram / Закон и порядок в Петербурге