Смольный продолжает бороться с незаконной торговлей на Апраксином дворе

Утром в субботу, 25 октября, сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга провели рейд на территории Апраксина двора. Как сообщает 78.ru, в ходе проверки уже составлены пять административных протоколов за незаконную торговлю.

На регулярной основе проводятся межведомственные рейды, также наш комитет непосредственно сам выявляет административные правонарушения — в частности, реализация товара в неположенных местах, которые не включены в схему размещения нестационарных торговых объектов. Бывают повторные правонарушения. Кто-то убирает, видя нас, а когда мы уходим, могут заново выставить товар. Такое было и сегодня. Думаю, победить нелегальную торговлю в итоге удастся — это просто вопрос времени Александр Аганин, главный специалист комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

По его словам, не все торговцы добросовестно выполняют предписания. Представитель Смольного выразил уверенность, что систематические рейды в итоге помогут решить проблему нелегальной торговли.

Ранее Piter.TV сообщал, что аукционы на право аренды объектов в Апраксином дворе состоятся в конце октября.

Фото: Telegram / Александр Беглов