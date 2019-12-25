Аукционы на право аренды объектов в Апраксином дворе состоятся в конце октября

Поскольку данные объекты уже выставлялись на торги, стартовая стоимость годовой аренды понижена на 25%.

В Петербурге 23 октября запланированы аукционы на право долгосрочной аренды площадей и строений в историческом комплексе Апраксин двор. Сообщение об этом поступило от пресс-службы городского Комитета имущественных отношений (КИО).

Поскольку данные объекты уже выставлялись на торги, стартовая стоимость годовой аренды понижена на 25%. Всего на аукцион поступят 4 участка общей площадью более 2 тыс. кв.м. Подать заявку на участие можно до 20 октября включительно, крайний срок приема документов — 23:59 московского времени.

Основные объекты аукциона расположены по адресу:

— улица Садовая, дом 28–30, корпус 52 — отдельно стоящее здание площадью 1181,1 кв.м.;

— улица Садовая, дом 28–30, корпус 1, помещения 98-Н, 99-Н, 100-Н, 101-Н — совокупная площадь 122,2 кв.м.;

— улица Садовая, дом 28–30, корпус 1, помещения 96-Н, 97-Н — площадь 105,5 кв.м.;

— улица Садовая, дом 28–30, корпус 36, помещение 6-Н — площадь 707,7 кв.м.

Вся недвижимость находится в распоряжении ГБУ "Главное управление по имущественным отношениям". Аукцион будет проводиться через площадку Российского аукционного дома (РАД). Договор аренды заключается сроком на три года, причем добросовестные арендаторы получат возможность пролонгации соглашения без повторного прохождения торгов.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП через суд обязал собственников отреставрировать фасады Апраксина двора.

Фото: пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга