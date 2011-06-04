КГИОП через суд обязал собственников отреставрировать фасады Апраксина двора

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал иск к владельцам и арендаторам помещений корпуса №1 Апраксина двора.
В ведомстве уточнили, что корпус является самым протяженным в комплексе — он проходит вдоль Садовой улицы и частично вдоль улицы Ломоносова.
По данным КГИОП, специалистами были установлены 73 правообладателя помещений, среди которых есть как физические, так и юридические лица. Всем им предъявлены исковые требования: в течение 24 месяцев они должны провести реставрацию фасадов и демонтировать несогласованное оборудование.
Апраксин двор включен в приоритетный проект правительства Петербурга "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры". Его цель — вернуть объект в культурный и деловой оборот города.
Ранее сообщалось, что власти Петербурга безуспешно снова ищут арендаторов для 30 объектов Апраксина двора.
Фото: АО "Российский аукционный дом"
