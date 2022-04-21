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Власти Петербурга безуспешно снова ищут арендаторов для 30 объектов Апраксина двора
Сегодня, 18:18
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Власти Петербурга безуспешно снова ищут арендаторов для 30 объектов Апраксина двора

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Апраксин двор в Петербурге снова пустует.

Администрация Петербурга повторно выставила на аукцион более 30 объектов Апраксина двора, но состояние зданий и короткий срок аренды могут снова отпугнуть предпринимателей. Об этом сообщает РБК Петербург.

Все помещения относятся к культурному наследию и находятся в управлении Городского управления инвентаризации. Стоимость аренды варьируется от 5,1 тыс руб в год за 1,4 кв м до 38,2 млн руб за трехэтажное здание площадью 3,7 тыс кв м.

Арендаторам предлагают договор всего на три года. Весной аналогичные торги провалились – не поступило ни одной заявки. Эксперты связывают это с аварийным состоянием зданий и нерентабельностью краткосрочной аренды.

По данным каталога, большинство помещений требуют капитального ремонта: обваливающаяся штукатурка, открытая электропроводка и поврежденные полы. Бизнес не готов вкладываться в восстановление объектов без гарантий продления аренды.

Ранее мы сообщили о том, что в  "Апраксином дворе" прошел масштабный миграционный рейд.

Фото:  АО "Российский аукционный дом"

Теги: апраксин двор, аренда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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