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Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали пять человек
Сегодня, 16:32
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Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали пять человек

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Пламя охватило 10 квадратных метров.

Сегодня, 19 февраля, в Красносельском районе произошел пожар. На Ленинском проспекте в доме № 75, корпус 2, горела "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:49.  К этому часу в комнате площадью 18 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 10 "квадратов". 

На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей. Из здания эвакуировали пять человек, в том числе одного ребенка. 

В 16:21 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.  

UPD: в 17:10 появилась информация, что во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу.                                             

Ранее мы писали, что петербуржец предстанет перед судом за то, что "продал" ипотечную квартиру.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Теги: ленинский проспект, мчс петербурга, пожар в квартире, эвакуировали людей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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