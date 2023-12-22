Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали пять человек

Пламя охватило 10 квадратных метров.

Сегодня, 19 февраля, в Красносельском районе произошел пожар. На Ленинском проспекте в доме № 75, корпус 2, горела "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:49. К этому часу в комнате площадью 18 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 10 "квадратов".

На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей. Из здания эвакуировали пять человек, в том числе одного ребенка.

В 16:21 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

UPD: в 17:10 появилась информация, что во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

Ранее мы писали, что петербуржец предстанет перед судом за то, что "продал" ипотечную квартиру.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга