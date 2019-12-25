В Петербурге испытали уникальную машину-амфибию для спасателей

Импортозамещающая машина была создана для сложных задач на суше и воде.

Многофункциональная машина‑амфибия МТА‑01, созданная на "Кингисеппском машиностроительном заводе" (КМЗ), успешно выдержала испытания. Об этом сообщил ТАСС собственник предприятия Михаил Даниленко.

Особенность новинки — установка для резки льда: амфибия рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях, где критически важны надежность и мобильность. По словам Даниленко, эти качества уникальная техника убедительно подтвердила в ходе тестов. Импортозамещающая машина была создана для сложных задач на суше и воде.

На разработку прототипа и подготовку полного комплекта конструкторской документации КМЗ потратил около 20 млн рублей. Серийный выпуск машины планируют запустить в 2027 году.

Заказчиками амфибии выступили крупный оператор по вывозу мусора и Поисково‑спасательная служба МЧС Санкт‑Петербурга. Сейчас для подобных задач нередко применяют шведскую технику, но ее поставки в Россию прекращены. Новая российская амфибия сможет полноценно заменить зарубежные аналоги.

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Фото: Piter.TV