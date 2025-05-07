Пожар на Стародеревенской улице: спасатели боролись с огнем в офисе

Обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар вспыхнул ранним утром 26 октября в Приморском районе. Площадь огня составила 30 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт‑Петербургу.

Сигнал о возгорании пришёл в дежурную часть в 05:49. В ведомстве уточнили, что офисное помещение загорелось в здании по адресу: Стародеревенская улица, дом 11, корпус 2.

Спасатели оперативно взяли ситуацию под контроль. В 06:28 пламя удалось локализовать. В тушении пожара участвовали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.

Ранее мы сообщали, что женщина погибла в загоревшейся квартире в Колпинском районе.

Фото: Piter.TV