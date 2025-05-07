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Пожар на Стародеревенской улице: спасатели боролись с огнем в офисе
Сегодня, 9:15
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Пожар на Стародеревенской улице: спасатели боролись с огнем в офисе

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Обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар вспыхнул ранним утром 26 октября в Приморском районе. Площадь огня составила 30 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт‑Петербургу.

Сигнал о возгорании пришёл в дежурную часть в 05:49. В ведомстве уточнили, что офисное помещение загорелось в здании по адресу: Стародеревенская улица, дом 11, корпус 2.

Спасатели оперативно взяли ситуацию под контроль. В 06:28 пламя удалось локализовать. В тушении пожара участвовали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.

Ранее мы сообщали, что женщина погибла в загоревшейся квартире в Колпинском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс петербурга, пожар на стародеревенской улице
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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