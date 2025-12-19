МЧС Петербурга обнародовало список мест крещенских купаний, на которых будут дежурить спасатели

Безопасность на водных объектах будет поддерживаться силами 24 единиц спецтехники и более 100 сотрудников МЧС.

Православная Церковь в понедельник, 19 января, отметит важный христианский праздник – Крещение Господне. ГУ МЧС РФ по Петербургу опубликовало адреса пунктов крещенского омовения, где круглосуточно обеспечат безопасность специальные группы спасателей. Всего предложено 17 официальных точек. Безопасность на водных объектах будет поддерживаться силами 24 единиц спецтехники и более 100 сотрудников МЧС.

Адреса купелей, где запланировано проведение мероприятий:

Василеостровский район

Успенское подворье мужского монастыря Оптина Пустынь (наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2, с 11:00 18.01.2026 до 05:00 19.01.2026 и с 10:00 19.01.2026 до 14:00 19.01.2026 ).

Выборгский район

Среднее Суздальское озеро (ул. Никольская, д. 13, с 21:00 18.01.2026 до 03:00 19.01.2026, с 09:00 до 21:00 19.01.2026)

Среднее Суздальское озеро (ул. Большая Озерная, напротив д. 84, с 19:30 18.01.2026 до 03:00 19.01.2026, с 09:00 до 23:00 19.01.2026)

Колпинский район

Церковь святого благоверного князя Александра Невского (пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 44, с 14:30 18.01.2026 до 01:00 19.01.2026, с 12:00 до 21:00 19.01.2026)

Свято-Троицкий собор (г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 2, с 12:00 18.01.2026 до 01:00 19.01.2026,с 12:00 19.01.2026 до 00:10 20.01.2026).

Красносельский район

Старо-Пановская часовня-купель в честь иконы Божьей матери "Живоносный источник" (Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45, с 11:30 18.01.2026 до 01:00 19.01.2026, с 11:30 до 22:00 19.01.2026).

Кронштадтский район

Территория городского пляжа (г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 7, с 13:30 18.01.2026 до 02:00 19.01.2026, с 12:00 до 00:10 20.01.2026).

Курортный район

Храм святых апостолов Петра и Павла (г. Сестрорецк, Петровская набережная, д. 1, с 18:30 18.01.2026 до 00:10 20.01.2026).

Купель в поселке Солнечное (спуск к реке Сестра в районе родника, с 13:00 до 17:00 19.01.2026).

Купель возле часовни преподобного Серафима Саровского (п. Песочный, ул. Мельничная, д. 32, с 12:30 до 24:00 19.01.2026).

Петроградский район

Петропавловская крепость (Заячий остров, стрелка Заячьего острова, с 07:30 до 17:00 19.01.2026).

Петродворцовый район

Купель на территории Свято-Троицкой приморской Сергиевой пустыни (п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15, с 16:30 18.01.2026 до 02:00 19.01.2026 (до 01:00 доступ закрыт), с 08:30 до 17:00 19.01.2026).

Купель на пруду храма святого страстотерпца цесаревича Алексея (г. Петергоф, ул. Чайковского, д. 13, с 11:30 18.01.2026 до 02:00 19.01.2026, с 11:30 до 00:10 20.01.2026).

Приход церкви святых апостолов Петра и Павла в Знаменке (г. Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115, с 10:30 18.01.2026 до 02:00 19.01.2026, с 10:30 до 00:10 20.01.2026).

Пушкинский район

Колонистский пруд (г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 3, с 18:30 18.01.2026 до 19:00 19.01.2026).

Купель на пруду в п. Шушары (Детскосельский, ул. Центральная, уч. 34, с 22:30 18.01.2026 до 19:00 19.01.2026).

Приморский район

Акватория озера Долгое (ул. Ольховая, д. 2, с 18:30 18.01.2026 до 24:00 18.01.2026, с 07:00 до 24:00 19.01.2026).

Спасательная служба Петербурга напоминает жителям и гостям города о соблюдении основных правил безопасности при проведении крещенских купаний:

– Купайтесь исключительно в предназначенных и контролируемых местах.

– Исключите употребление алкоголя накануне и во время купания.

– Люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов должны проявлять особую осторожность.

– Подготовьте свое тело к холоду, предварительно согреваясь.

– Используйте удобную обувь при подходе к водоему.

– Погружайтесь аккуратно, оставляя голову сухой.

– Ограничивайте пребывание в холодной воде одной минутой.

– Следите за детьми и будьте рядом с ними.

– После купания вытритесь сухим полотенцем и утеплитесь теплой одеждой.

Фото: Piter.TV