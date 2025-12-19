Реаниматолог НИИ Джанелидзе предупредил об опасностях купания в проруби: меры предосторожности у купелей

Для быстрой эвакуации в случае возникновения травм или острых заболеваний у организованных купелей дежурят бригады скорой помощи.

В Петербурге 19 января на крещение планируют оборудовать 17 купелей. Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вячеслав Афончиков на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал о возможных опасностях купания в холодной воде.

По словам медика, прежде всего это риски обострения хронических заболеваний, потому что резкое погружение в холодную воду – это стресс для организма. Также врач не рекомендует окунаться в прорубь людям с хроническими воспалительными заболеваниями, перенесшим коронавирусную инфекцию. Не стоит пробовать окунаться в холодную воду и людям старшего возраста без подготовки, детям.

И особенно людям в состоянии алкогольного опьянения, так как алкоголь дает ложное ощущение тепла, в то время как организм охлаждается. Вячеслав Афончиков, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Для быстрой эвакуации в случае возникновения травм или острых заболеваний у организованных купелей дежурят бригады скорой помощи, которые смогут незамедлительно доставить пострадавших в медицинское учреждение по профилю заболевания или полученной травмы.

Рекомендации по оказанию первой помощи на месте: осмотр пострадавшего (проверка дыхания, сознания, сердцебиения); в случае их отсутствия, необходимо проведение базовой сердечно-легочной реанимации и незамедлительное обращение к скорой помощи; если человек без сознания, но дышит сам – необходимо придать устойчивое боковое положение (для предотвращения перекрытия дыхательных путей) и обратиться к скорой помощи. В случае различных травм – иммобилизация (обеспечение неподвижности поврежденной части тела) подручными средствами и обращение в скорую помощь.

Материал подготовил Виктор Коншин (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Piter.TV