Главную крещенскую купель у Петропавловской крепости откроют 19 января

Митрополит Варсонофий освятит купель на стрелке Заячьего острова в полдень.

Главная городская иордань для крещенских купаний откроется 19 января у стен Петропавловской крепости на стрелке Заячьего острова, где будет доступна для желающих с 13:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Праздничная программа начнётся в 12:30 с концерта. В 13:00 митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий проведёт чин освящения воды и официально откроет купель. На месте будут организованы отапливаемые палатки для переодевания и пункты обогрева. Для обеспечения безопасности на протяжении всего времени работы иордани будут дежурить бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и МЧС.

Также запрещено нырять в прорубь головой. Рекомендуемое время нахождения в ледяной воде составляет не более одной минуты. После купания необходимо сразу вытереться насухо и надеть тёплую одежду. В прошлом году в главной городской купели окунулись более 10 тысяч человек. Всего праздничные мероприятия у Петропавловской крепости посетили свыше 25 тысяч человек.

Фото: Piter.TV