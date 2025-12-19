В Выборгском районе Ленобласти подготовят 3 купели на Крещение

В администрации Выборгского района решили создать три купели в Выборге, посёлках Рощино и Приветнинское.

Состоялось совещание касательно предстоящих крещенских купаний. На встречу прибыли представители управления безопасности и коммунального хозяйства, МЧС, полиции и Выборгской епархии. Заместитель начальника управления безопасности Андрей Никитин сообщил, что по итогам собрания жителям организуют три официальные купели.

В Выборгском районе Ленинградской области оборудуют специализированные площадки для крещенских купаний. В посёлке Рощино купель на левом берегу реки Рощинки будет работать с 19:30 до 21:30 18 января. У бухты Тихая, в посёлке Приветнинское, площадка будет принимать гостей с 19:00 до 21:00 18 января. Также люди смогут омыться в акватории Большого ковша у лодочной станции в самом Выборге. Купель будет открыта с 20:00 до 00:00 18 января и с 09:00 до 13:00 19 января.

Для комфорта и безопасности горожан будут установлены палатки для переодевания и обогрева, а также медпункт и пункт с горячим чаем. При входе установят рамки металлоискателя. У купелей будут дежурить спасатели и медицинские работники. Врачи напоминают о мерах предосторожности, правилах купания для детей и противопоказаниях. Ленинградцам настоятельно рекомендуют использовать только официальные площадки для обряда погружения.

В Петербурге планируется открыть не менее 17 купелей. Для крещенских купаний будут соблюдены все требования безопасности в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах города.

В 2026 году Крещение традиционно отметят 19 января. Праздник является одним из главных в христианстве. Этот день связан с евангельским событием – крещением Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Предтечей. Богослужения в честь Крещения Господня проходят два раза: 18 января в Крещенский сочельник и 19 января утром, в сам день праздника.

Фото: ВКонтакте / Администрация Гатчинского округа (носит иллюстративный характер)