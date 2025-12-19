МЧС скорректировало график работы 17 официальных крещенских купелей в Петербурге

Ведомство опубликовало список оборудованных мест для купания с дежурством спасателей.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу скорректировало и опубликовало график работы специально оборудованных площадок для крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в городе будет организовано 17 крупных купелей. Большинство из них будут открыты непосредственно в праздник Крещения, 19 января. Однако некоторые площадки начнут работу уже накануне, вечером 18 января или днём. В частности, ранее других откроются купели на Среднем Суздальском озере и у Свято-Троицкого собора в Колпино.

Настоятельно просим перед посещением обратить внимание на режим работы и воздержаться от проведения обряда в необорудованных местах! МЧС

В ведомстве напомнили, что только на официальных площадках обеспечены безопасный спуск в воду, тёплые раздевалки, дежурство спасателей, медиков и полиции. Полный список адресов и точное время работы каждой купели опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее Piter.TV называл адреса крещенских купелей.

Фото: Piter.TV