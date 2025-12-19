Участие в крещенских купаниях в Петербурге приняли 33,9 тыс. человек

Ни одно чрезвычайное происшествие или нарушение правил безопасности в ходе проведения процедуры зафиксировано не было.

В Петербурге в период с 18 по 19 января состоялось массовое мероприятие по проведению традиционных крещенских омовений, участниками которого стали 33 908 человек. Как отмечают в пресс-службе городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, это чуть меньше, чем в предыдущем году, когда окунуться решились 34 866 человек.

Ни одно чрезвычайное происшествие или нарушение правил безопасности в ходе проведения процедуры зафиксировано не было. Гарантировать безопасность помогли совместные усилия более сотни спасателей и 24 единиц специальной техники, среди которых значительную долю составляли силы и техника, находящиеся в ведении вышеуказанного комитета — 64 сотрудника и 17 единиц оборудования.

Всего для проведения обряда были специально оборудованы и проверены 17 точек купания, расположенных в 10 административных округах города.

Ранее настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского рассказал о значении крещения.

Фото: Правительство Петербурга