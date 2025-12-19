Настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского рассказал о значении крещения

Ритуал купания в иордани не является обязательным предписанием Церкви, а представляет собой благочестивый народный обычай.

Настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Дмитрий Зубов поделился с изданием "Петербургский дневник" мыслями о значимости праздника Крещения.

Священнослужитель отметил, что праздник Крещения Господня многие воспринимают как зимнюю традицию, связанную с освящённой водой и купанием в проруби. Однако за этой видимостью кроется глубокое духовное значение, без которого сам праздник утрачивает своё истинное содержание.

Зубов отмечает, что главное в событии Крещения Господа — это явление мира Святой Троице и начало открытой миссии Иисуса Христа. Спаситель вступает в воды реки Иордан не потому, что нуждался в очищении, поскольку Он не имел грехов. Христос делает это ради человечества, чтобы освятить человеческую природу. Это символ пути смирения, послушания воле Бога-Отца и возрождения жизни, к которым призывается каждый человек, указывает настоятель.

Также Зубов указал, что Крещение Господне, именуемое также Богоявлением, является одним из важнейших двунадесятых праздников. В этот день Бог раскрывается людям особым образом: Иисус принимает крещение, Святой Дух нисходит в образе голубя, голос Бога-Отца провозглашает Иисуса Своим Сыном.

Настоятель подчеркнул особое значение великого освящения воды в праздник Крещения. Церковь возносит молитвы о ниспослании Святого Духа, чтобы вода наполнилась божественной благодатью. Освящённая вода приобретает свойства святой стихии, способной укреплять дух, исцелять и освящать жилище, иногда её хранят длительное время.

Ритуал купания в иордани не является обязательным предписанием Церкви, а представляет собой благочестивый народный обычай. При этом, несмотря на то, что сама практика не осуждается, центр внимания всё равно должен оставаться на богослужении, молитве и покаянии, так как без духовной составляющей любое погружение превращается лишь в физическую процедуру.

Зубов уточнил, что подлинная духовная польза достигается только тогда, когда внешние действия сочетаются с глубокой верой и осознанным отношением к празднику. Иначе существует риск заменить внутреннее преображение простым физическим актом. Тем, кто впервые придёт в храм на Крещение, настоятель рекомендует не торопиться и не испытывать страха, внимательно прислушиваться к молитвам, относиться к святым вещам с почтением и открыть своё сердце навстречу Богу.

Ранее МЧС Петербурга обнародовало список мест крещенских купаний, на которых будут дежурить спасатели.

