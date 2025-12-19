Безопасные купания: МЧС и Поисково-спасательная служба рассказали о подготовке к празднику Крещения

19 января будет оборудовано 17 мест с купелями.

В Петербурге началась подготовка к празднованию Крещения Господня. Во время пресс-конференции в "Интерфаксе" 15 января заместитель руководителя ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов рассказал о мерах безопасности во время купания в проруби.

По данным замруководителя ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Виктора Колесова, всего поступило 10 обращений от организаторов крещенских мероприятий, 19 января будет оборудовано 17 мест с купелями. В Василеостровском, Красносельском, Кронштадтском, Петроградском и Приморском районах – по одной купели; в Выборгском, Колпинском и Пушкинском районах — по две купели; в Курортном и Петродворцовом районах – по три купели.

При этом, до воскресенья могут появиться новые места, где будут присутствовать профессиональные спасатели и волонтеры. Информация со списком мест купания будет опубликована на сайте главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и на сайтах районных администраций.

Для обеспечение безопасности от МЧС будет задействовано 12 единиц техники, 96 сотрудников и 20 человек в резерве. В предыдущие годы при проведении данных мероприятий чрезвычайных происшествий не происходило.

Начальник СПб ГКУ "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга" Юрий Данчук добавил, что в прошлом году в Санкт-Петербурге на оборудованных местах в купании приняло участие более 34 тысяч человек. В сравнении с предыдущими годами, наблюдается заметный рост числа участников в этом мероприятии.

Юрий Данчук также порекомендовал перед купанием провести разминку, разогреть тело; находиться в проруби не более 30-40 секунд во избежание переохлаждения; после купания растереться полотенцем и надеть теплую одежду. Отмечается, что лица в состоянии алкогольного опьянения не допускают к купанию. Дети могут принимать участие в купании добровольно и только под присмотром взрослых.

Рекомендация для граждан: если на месте нет медиков, кареты скорой помощи, спасателей, сотрудников полиции, то это не согласованное место, на это следует обратить внимание и воздержаться от купаний.

Материал подготовил Виктор Коншин (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Piter.TV