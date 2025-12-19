Главным и единственно важным для православного христианина иерей Богдан Полевой называет присутствие на божественной литургии, предшествующей освящению, а не омовение.

В четверг, 15 января, в "Интерфаксе" состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к православному празднику Крещения в Петербурге. Настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость (с грошиками)" иерей Богдан Полевой ответил на вопросы о рекомендациях церкви по подготовке к празднику.

Как отметил Богдан Полевой, праздник Крещения (Богоявления) – один из 12 великих праздников, всегда являвшийся для церкви фундаментом спасения. В этот день в храмах, стоящих рядом с водоемами, если есть такая возможность, священнослужители освящают воды купели (иордани).

В Санкт-Петербурге центральная купель будет организована у Петропавловской крепости. В день праздника, 19 января, в 12:00 Высокопреосвященнейший митрополит Варсонофий освятит центральную иордань.

Главным и единственно важным для православного христианина иерей Богдан Полевой называет присутствие на божественной литургии, предшествующей освящению, а не омовение.

Традиция окунания в проруби – это не церковная традиция, это традиция народная. Церковь не призывает ни в коем случае окунаться в проруби в мороз. Богдан Полевой, иерей, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость (с грошиками)"

Настоятель храма также назвал "великим заблуждением" то, что в крещенской проруби смываются грехи. По его словам, они смываются только в таинстве исповеди. Недопустимым является показное ныряние в прорубь, публикация селфи с этим в социальных сетях.

Здоровье, которым нас наградил Господь, является важным и ценным даром, и мы ни в коем случае не должны подвергать его опасности. Самое правильное в эти дни – прийти в храм, постоять на литургии, набрать освященной воды, проявить дела милосердия, чтобы этот день ознаменовался теплом душевным для близки, и не омрачить праздники ненужным, суеверным поведением у купели Богдан Полевой, иерей, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость (с грошиками)"

Материал подготовил Виктор Коншин (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская митрополия