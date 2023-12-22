Петербуржец предстанет перед судом за то, что "продал" ипотечную квартиру

Покупательница осталась без денег и без квартиры.

Петербуржец продал купленную в ипотеку квартиру, погасил остаток долга и стал полноценным собственником недвижимости. За такую аферу он предстанет перед судом.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый под предлогом продажи квартиры, находящейся в залоге банка, получил от потерпевшей 4 млн рублей. После чего он погасил задолженность по ипотеке перед банком, получил закладную и стал полноценным собственником недвижимости. Покупательница осталась без денег и без квартиры.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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