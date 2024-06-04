Пожароопасный сезон стартует в Ленобласти с 17 апреля

В Ленинградской области с 17 апреля 2026 года официально вводится пожароопасный сезон на землях лесного фонда. Решение принято региональным Эконадзором в связи с наступлением благоприятных для возгораний условий: установлением сухой и ветреной погоды, полным сходом снежного покрова и повышением среднесуточных температур.
В преддверии начала сезона ведомство напомнило жителям и гостям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. В частности, запрещается:
Разводить костры вне специально оборудованных мест, особенно в ветреную погоду.
Осуществлять пал сухой травы и сжигание мусора.
Оставлять в лесу легковоспламеняющиеся материалы, включая промасленную ветошь.
Бросать непотушенные спички, окурки и стеклянную тару, способную сфокусировать солнечные лучи.
В Эконадзоре подчеркнули, что за нарушение установленных норм предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. При введении особого противопожарного режима размеры штрафов существенно возрастают.
Фото: Pxhere
