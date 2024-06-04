Пожароопасный сезон стартует в Ленобласти с 17 апреля

В Ленинградской области с 17 апреля 2026 года официально вводится пожароопасный сезон на землях лесного фонда. Решение принято региональным Эконадзором в связи с наступлением благоприятных для возгораний условий: установлением сухой и ветреной погоды, полным сходом снежного покрова и повышением среднесуточных температур.

В преддверии начала сезона ведомство напомнило жителям и гостям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. В частности, запрещается:

Разводить костры вне специально оборудованных мест, особенно в ветреную погоду.

Осуществлять пал сухой травы и сжигание мусора.

Оставлять в лесу легковоспламеняющиеся материалы, включая промасленную ветошь.

Бросать непотушенные спички, окурки и стеклянную тару, способную сфокусировать солнечные лучи.

В Эконадзоре подчеркнули, что за нарушение установленных норм предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. При введении особого противопожарного режима размеры штрафов существенно возрастают.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти расширили льготы на электроэнергию.

