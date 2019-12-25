В Ленобласти расширили льготы на электроэнергию

В Ленинградской области утвердили новый порядок предоставления льгот на электроэнергию. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление, которое детализирует механизм применения пониженных тарифов для населения и приводит региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Документ содержит ряд существенных изменений, направленных на упрощение получения поддержки. Теперь льготный тариф применяется не только в базовом, но и в повышенном диапазоне потребления. Это особенно актуально для домов, использующих электричество для отопления, так как их зимний расход значительно выше.

Кроме того, введено четкое определение термина "домовладение". Теперь при расчете платы за электричество к одному домовладению будут относиться жилой дом, а также все постройки на участке — гараж, баня, теплица и другие. Это исключит разночтения при начислении платежей.Право на льготу не будет зависеть от наличия задолженности, возникшей после 1 января 2026 года.

Претендовать на сниженный тариф могут собственники жилья, проживающие в регионе не менее года, а также ТСЖ, управляющие компании и СНТ. Для оформления необходимо обратиться к гарантирующему поставщику электроэнергии.

Потребуется следующий пакет документов:

Заявление установленного образца (приложения к постановлению).

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации в Ленинградской области.

Свежая выписка из ЕГРН (не старше 30 дней).

Документ, подтверждающий факт проживания в регионе более года (справка о регистрации, выписка из домовой книги или решение суда).

Показания прибора учета (если счетчик не является "умным").

Подать заявление можно в любое время, однако для перерасчета платы с 1 января 2026 года необходимо уложиться в срок до 1 июня 2026 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (812) 655-47-47.

