В Красноярском крае количество подтопленных участков выросло вдвое

В ряде районов перелиты 8 участков автодорог регионального значения

Три жилых дома и 87 приусадебных участков оказались подтоплены из-за снеготаяния на территории Красноярского края. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС по российскому региону. Таким образом в экстренном ведомстве пояснили, что за минувшие сутки проблема затронула еще 42 приусадебных участка.

озульский муниципальный округ, река Большой Кемчуг - затопление 49 (за сутки +42) приусадебных участков в населенных пунктах Большой Кемчуг, Жуковка, Косачи; Ачинский муниципальный округ, река Мазулька - затопление 14 приусадебных участков в Ачинске сообщение от ГУ МЧС по региону

Известно, что три жилых дома и 20 участков подтоплены в Боготольском муниципальном округе, в Бирилюсском муниципальном округе затопление восьми приусадебных участков. В Курагинском муниципальном округе известно о том, что талая вода дошла до трех приусадебных участков. Эксперты не исключают того, что на территории Красноярского края в ближайшие дни установится погода с температурой до плюс 17 градусов по Цельсию. В центральных и южных районах региона потепление сохраняется с 25 апреля.

Наводнение в Дагестане 2026: причины, последствия, реакция властей и общества.

