На благоустройство Петербурга дополнительно выделят 1,1 млрд рублей

Всего на благоустройство Северной столицы в бюджете на следующий год предусмотрено 13 млрд рублей.

На благоустройство Петербурга будут направлены дополнительные средства – 1,1 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 16 ноября.

Финансирование предусмотрено поправкой губернатора Александра Беглова ко второму чтению проекта закона Северной столицы на 2024-2026 гг. Средства выделят городскими муниципалитетами в виде субсидии.

Ресурсы помогут обустроить детские и спортивные площадки, зоны отдыха и отремонтировать внутриквартальные проезды, что повысит уровень комфорта петербуржцев.

Всего на благоустройство Северной столицы в бюджете на следующий год предусмотрено 13 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке благоустроят территорию рядом с пляжем "Северный".

Фото: Piter.TV