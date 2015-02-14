Санкт-Петербург вернул своё историческое имя 34 года назад

В имени "Санкт-Петербург" — величие империи, а "Ленинград" символизирует подвиг блокады.

Губернатор Александр Беглов выступил с обращением в связи с 34-й годовщиной возвращения городу его исторического названия. В своем поздравлении глава Северной столицы подчеркнул символическое значение обоих имен — Санкт-Петербург и Ленинград.

"6 сентября 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР нашему городу было возвращено историческое имя, данное Петром Первым — Санкт-Петербург. Ранее, на состоявшемся в июне того же года референдуме, это решение поддержало большинство горожан" Александр Беглов

Губернатор выделил историческую ценность имени "Санкт-Петербург", отметив, что это про петровские победы, величие Российской Империи, блестящие века русской культуры, дворцы Растрелли, творения Пушкина и Достоевского, открытия Ломоносова и Менделеева, прорывные достижения России.

Кроме того, особое внимание Беглов уделил значению имени Ленинград в год 80-летия Великой Победы:

"Сердце каждого наполняется особенной гордостью от имени "Ленинград". Это название город носил во время самых тяжёлых испытаний в своей истории, оно стало символом беспримерного героизма и стойкости жителей. Именно это имя закреплено в звании Города-Героя, ставшего наградой за блокадный подвиг"

Уважение ко всем этапам исторического пути города является залогом успешного развития Северной столицы и сохранения традиций.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга