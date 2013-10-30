Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев и ленинградцев с Днем садовода

Он отметил, что массовое садоводческое движение в Ленинграде началось в послевоенные годы.

Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем садовода, отметив историческую и культурную значимость этого движения для Северной столицы. По словам главы города, традиции садоводства берут начало со времен Петра Первого, а сегодня более двух миллионов горожан проводят лето в садоводческих товариществах, многие живут там постоянно.

"Массовое садоводческое движение в Ленинграде началось в послевоенные годы. Первыми садоводами стали вчерашние фронтовики, блокадники, рабочие ленинградских заводов" Александр Беглов

Петербург стал первым регионом России, где в садоводческих товариществах открывают амбулатории с бесплатной медицинской помощью. В рамках программы поддержки модернизируются системы водоснабжения и электроснабжения, создаются культурно-досуговые центры, спортивные стадионы и детские площадки.

Особое внимание уделяется садоводствам с многодетными семьями. В массивах "Новое Заостровье", "Возрождение" и "Красное" завершены работы по строительству социальной и инженерной инфраструктуры, ведутся работы в товариществе "Кореневские гривки".

В транспортной сфере реализуются совместные проекты с Октябрьской железной дорогой по расширению маршрутов тактового движения электричек. С прошлого года на время дачного сезона введен бесплатный проезд для льготных категорий граждан на 60 пригородных автобусных маршрутах.

Губернатор пожелал садоводам здоровья, благополучия, хорошего отдыха и богатых урожаев, отметив, что за десятилетия садоводства стали неотъемлемой частью петербургской культуры и образа жизни.

Фото: pxhere.com