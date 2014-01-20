В Сестрорецке благоустроят пляж "Северный"

ГАТИ выдала ордер на начало работ по благоустройству пляжа «Северный» в Сестрорецке

Работы в Курортном районе Петербурга продлятся до 14 октября 2024 года и будут реализованы в два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

1 этап

Прокладка наружного освещения объекта физической культуры и спорта для освещения тротуаров, спортивных и детских площадок. Завершение этапа запланировано до 30 декабря 2023 года.

2 этап

Благоустройство территории и создание комфортных экологических и эстетических условий для жителей. Этот этап начнется уже в новом агротехническом периоде.

Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга стал заказчиком работ по благоустройству пляжа в Сестрорецке.

Ранее сообщалось, что в парке 300-летия построят базы водных видов спорта.

Фото: Piter.TV