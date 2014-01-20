В Сестрорецке благоустроят пляж "Северный"

Работы в Курортном районе Петербурга продлятся до 14 октября 2024 года и будут реализованы в два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
1 этап
Прокладка наружного освещения объекта физической культуры и спорта для освещения тротуаров, спортивных и детских площадок. Завершение этапа запланировано до 30 декабря 2023 года.
2 этап
Благоустройство территории и создание комфортных экологических и эстетических условий для жителей. Этот этап начнется уже в новом агротехническом периоде.
Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга стал заказчиком работ по благоустройству пляжа в Сестрорецке.
Ранее сообщалось, что в парке 300-летия построят базы водных видов спорта.
Фото: Piter.TV
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