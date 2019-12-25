  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В парке 300-летия построят базы водных видов спорта
Сегодня, 19:25
35
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В парке 300-летия построят базы водных видов спорта

0 0

Базу начнут строить в ближайшее время, а к 2025 году петербуржцы смогут увидеть уже полностью обновленный пляж.

"Газпром" возведет в парке 300-летия Петербурга водно-спортивные базы к лету 2025 года. Об этом пишет "Деловой Петербург" в среду, 5 июля. 

Главгосэкспертиза согласовала строительство. Базы появятся около оснований флагштоков. 

Также планируется строительство пешеходных мостов, соединяющих пляж парка с "островками", где установлены флагштоки. В павильонах получится взять напрокат инвентарь для серфинга, переодеться и оставить личные вещи. 

Базу начнут строить в ближайшее время, а к 2025 году петербуржцы смогут увидеть уже полностью обновленный пляж. 

Ранее на Piter.TV: прогулки на сапбордах в Петербурге и Ленобласти. Знаменитые маршруты.

Фото: Piter.TV

Теги: водные виды спорта, парк 300-летия, флагштоки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии