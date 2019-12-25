В парке 300-летия построят базы водных видов спорта

Базу начнут строить в ближайшее время, а к 2025 году петербуржцы смогут увидеть уже полностью обновленный пляж.

"Газпром" возведет в парке 300-летия Петербурга водно-спортивные базы к лету 2025 года. Об этом пишет "Деловой Петербург" в среду, 5 июля.

Главгосэкспертиза согласовала строительство. Базы появятся около оснований флагштоков.

Также планируется строительство пешеходных мостов, соединяющих пляж парка с "островками", где установлены флагштоки. В павильонах получится взять напрокат инвентарь для серфинга, переодеться и оставить личные вещи.

Базу начнут строить в ближайшее время, а к 2025 году петербуржцы смогут увидеть уже полностью обновленный пляж.

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Фото: Piter.TV