Прогулки на сапбордах в Петербурге и Ленобласти: знаменитые маршруты

Рассказываем, где можно покататься и как не получить штраф.

Сап-прогулки – одно из любимых летних развлечений петербуржцев и гостей города. И это неудивительно: всегда приятно освежиться в жаркий день, посмотреть на Северную столицу под другим углом – увидеть достопримечательности с воды и встретить закат, покачиваясь на волнах. Piter.tv рассказывает о том, где покататься на знаменитой доске, как отличить инструктора-профессионала от любителя и на что обратить внимание, чтобы обойти "подводные камни" при выборе маршрута.

История сапборда

Словосочетание "stand up paddle" (SUP) в переводе на русский язык дословно означает "стоя с веслом". По одной из версий, гавайские аборигены использовали плот с веслом для передвижения между островами. Это и стало прообразом современного SUP-бординга. Позже, в начале 2000-х годов, американский серфер Рик Томас пришел на пляж, но на море был штиль. Он решил не дожидаться волн, встал на доску, взял в руки весло и начал отталкиваться им от воды. Со временем сапбординг стал очень популярен. Сейчас проводятся многочисленные любительские заплывы, экскурсии, международные соревнования ("SUP SURF LEAGUE" в Москве) и даже фестивали-карнавалы ("Фонтанка SUP" в Петербурге).

На что следует обратить внимание при прогулке на сапах

Неверно выбранный маршрут и несоблюдение техники безопасности могут привести к штрафам, травмам или более серьезным последствиям. О том, на что обязательно следует обратить внимание, рассказала инструктор первой школы SUP-серфинга в Петербурге Beavers SUP school "Бобры" Ася Васильева.

– Обязательно ли надевать шлемы и спасательные жилеты?

Мы, как самоходные гребные средства, согласно постановлению Комитета по транспорту от 24.07.2019 года, обязаны носить шлемы и жилеты на следующих маршрутах в центре города: Спас на Крови, Новая Голландия и Аврора (при условии выхода в Кронверкский проток). На других маршрутах шлемы не нужны. Это базовые правила безопасности, которые совсем не сложно соблюдать.

– Как отличить профессионального инструктора от любителя?

Руководитель группы гребцов на SUP должен заранее подать заявку на выход на воду и отчитываться в рацию о прохождении маршрута. Всё серьезно. Если знать эти правила, то легко отличить настоящую SUP-школу от проката-однодневки – у последних нет ни жилетов, ни шлемов, ни разрешений. А оштрафовать могут всех участников прогулки, не только руководителя. Выбирайте профессиональных инструкторов.

– Какой маршрут лучше выбрать?

Самые комфортные маршруты для первого раза на SUP: Спас на Крови, Новая Голландия и Каменный остров, Лахтинский разлив. На них вы научитесь стоять на доске, насладитесь видами и не успеете устать.

Туры подлиннее: Оредеж, Вуокса, Форты Кронштадта, Выборг. Здесь вы проведете больше времени на воде, почувствуете приятную и посильную для начинающего физическую нагрузку.

А для тех, кому хочется увидеть спортивную сторону SUP, вырваться из привычной обстановки и полностью перезагрузиться, идеально подойдут тренировки и туры подальше: в Карелию и на остров Гогланд (как только он откроется).

Знаменитые SUP-маршруты Петербурга и Ленобласти

Обратите внимание, что хождение на байдарках, каяках и SUP-досках в центре Санкт-Петербурга разрешено только с 5 до 8 утра. Протяженность, продолжительность и точка старта маршрутов могут отличаться у разных инструкторов.

Остров Новая Голландия

Сапсерферы пройдут по трем каналам – Крюкову, Адмиралтейскому, Грибоедова и реке Мойке. Увидят Мариинский театр, Никольский собор и Семимостье – место, с которого открывается вид на семь мостов. Согласно одной из легенд, если загадать здесь желание, то оно обязательно исполнится.

Продолжительность маршрута: 1.5-2 часа.

Протяженность: приблизительно 3,5 км.

Уровень подготовки: начальный. Идеально подойдет для новичков.

Старт: на пересечении каналов Крюкова и Грибоедова.

Фото: sup-club.ru

Лахтинский разлив

Один из самых популярных маршрутов: идеальный вариант для тех, кто хочет встретить закат с видом на Лахта Центр. Из-за большого количества людей на воде рекомендуется пребывать сюда в будние дни.

Продолжительность: 1,5-2 часа.

Протяженность: 3 км.

Уровень подготовки: начальный.

Старт: пляж реки Глухарки.

Фото: ВКонтакте/ Lahta SUP, станция сапсерфинга в СПб, Лахта

Спас на Крови

Вы пройдёте по Неве, увидите исторический центр Северной столицы: Летний и Михайловский сады, Марсово поле, храм Спас на Крови, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Зимний дворец Петра I и множество других достопримечательностей.

Продолжительность: 2 часа.

Протяженность: 5 км.

Уровень подготовки: начальный.

Старт: у Спаса на Крови.

Фото: ВКонтакте/ Beavers - школа SUP сёрфинга в Петербурге

Парковые острова

Спокойная прогулка в окружении пышной зелени парков. Здесь вы увидите Крестовкий, Елагин и Каменный острова.

Продолжительность:1,5-2 часа.

Протяженность: 3-4 км.

Уровень подготовки: начальный.

Старт: в районе пересечения набережной реки Крестовки и 2-й Березовой аллеи.

Фото: ВКонтакте/NEVA SUP spb

Река Оредеж

Маршрут для любителей природы и тех, кто хочет отвлечься от городской суеты. Вы увидите знаменитые песчаные обрывы, красные скалы, множество кувшинок, насладитесь пением птиц, свежим воздухом, почувствуете запах елового леса. Небольшое течение облегчит передвижение.

Продолжительность: примерно 3,5 часа.

Протяжённость: от 5 до 8 км.

Уровень подготовки: средний, уверенные новички.

Старт: поселок Сиверский, ул. МТС, перед шлагбаумом к Сиверской ГЭС.

Фото: sup bro

Крейсер Аврора и Петропавловская крепость

Вы пройдете на сап-доске по реке Неве, увидите Эрмитаж, крейсер "Аврора", Петропавловскую крепость и Иоанновский мост – самый старый в Петербурге.

Продолжительность: 1,5-2 часа.

Протяженность: около 3 км.

Уровень подготовки: средний, так как для маршрута характерно умеренное течение.

Старт: Петровская набережная.

Фото: ВКонтакте/NEVA SUP spb

Река Вуокса

Желающие увидят деревянный храм святого апостола Андрея Первозванного, уникальную природу Карелии: скалы, плотины бобров, рыб в прозрачной воде.

Продолжительность: 2,5-3,5 часа.

Протяженность: от 4 до 8 км.

Уровень подготовки: средний и высокий.

Старт: Приозерский район Ленобласти. Точка сбора зависит от инструктора и уровня сложности тура: с порогами — в поселке Лосево, по спокойной воде — в Васильево.

Фото: ВКонтакте/ Beavers - школа SUP сёрфинга в Петербурге

Парк Монрепо в Выборге

Маршрут подойдет для тех, кто хочет увидеть город с воды, насладиться красотой Выборгского замка, парка Монрепо, загадать желание напротив острова Любви, пройти под железнодорожным мостом и многое другое.

Продолжительность: от 3 часов.

Протяженность: 6-8 км.

Уровень подготовки: средний, будьте готовы к волнам и сильному ветру.

Старт: чаще всего у гостиницы "Дружба" недалеко от железнодорожного вокзала. Но все зависит от инструктора.

Фото: ВКонтакте: supboardspb.ru Прогулки, продажа SUP в СПб

Форты Кронштадта

SUP-тур — отличная возможность познакомиться с фортами — оборонительными сооружениями, построенными в 18 веке для защиты Санкт-Петербурга от нападений с моря.

Продолжительность: 2-3 часа.

Протяженность: 3-5 км.

Уровень подготовки: средняя, так как на маршруте встречаются течения.

Старт: зависит от инструктора.

Фото: ВКонтакте: supboardspb.ru Прогулки, продажа SUP в СПб

Пляж Венеция

Лайфхак: если вы хотите поплавать без инструктора, то можете взять SUP-доску в аренду на "Авито", а также в специализированных магазинах (стоимость начинается от 500 рублей за 5 часов в будние дни и 650 рублей за пять часов в выходные), и приехать на понравившееся место. Например, на небольшой травянистый пляж Венеция в Токсово. На берегу Кавголовского озера также сдают сапборды в аренду (средняя стоимость — 800 рублей). Не забывайте про технику безопасности: вам обязательно должны выдать весло, спасательный жилет и лиш — специальный трос, которым сапборд крепится к ноге.

Фото: Piter.tv

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Главное фото: ВКонтакте/ NEVA SUP spb