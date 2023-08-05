В Петербурге тысячи сап-серферов прошли по рекам и каналам

Маршрут заплыва составил 9 км.

В субботу, 5 июля, в Петербурге стартовал фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория", в рамках которого прошел карнавальный заплыв на сапбордах "Фонтанка SUB". Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Маршрут заплыва по рекам и каналам Северной столицы составил 9 км. Сап-серферы проплыли от Михайловского замка по Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова и Мойке. Финишировали участники возле Марсова поля.

По данным Комитета по развитию туризма, на фестиваль прибыли гости со всей страны – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Кроме того, Петербург посетили спортсмены из Казахстана, Армении, Белоруссии, Израиля.

Мероприятие началось с заплыва. После сап-серферы участвовали в гонке, организованной как для профессионалов, так и для любителей. В 10:00 на Фонтанке прошел танцевальный флешмоб на воде. Пройдут и дополнительные конкурсы, где определят лучшие костюм, оформление сапборда, корпоративный экипаж и другие.

Фестиваль "Фонтанка SUP" проходит в Северной столице с 2016 года.

Ранее на Piter.TV: сапборд размером с пятиэтажку примет участие в фестивале "Фонтанка SUP".

Видео: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo