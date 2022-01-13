Прогулки на сапах включат в закон о туризме в Петербурге

Цель инициативы заключается в создании комфортных условий для развития этого вида отдыха, популяризации водного туризма и повышении безопасности при организации путешествий с применением подобного оборудования.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга получило инициативу группы депутатов от партий "Единая Россия" и КПРФ внести поправки в региональный закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге". Данные изменения касаются определения понятия "водный туризм": оно становится шире и включает использование не только специализированных судов, но и различного водного инвентаря вроде катамаранов, аквалангов и сапбордов, пишет "Деловой Петербург".

Цель инициативы заключается в создании комфортных условий для развития этого вида отдыха, популяризации водного туризма и повышении безопасности при организации путешествий с применением подобного оборудования. Примечательно, что в представленном списке видов водного транспорта отсутствуют некоторые распространённые развлечения, такие как водные парашюты и катание на бананах.

Комментируя инициативу, председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Всеволод Беликов указал, что сапбординг, традиционно считающийся спортивным видом активности, набирает популярность и требует интеграции в общую структуру туристического сектора города.

Хотя сам закон не вводит конкретные требования к проведению туров, он определяет общие рамки полномочий местных властей и закладывает основы регулирования отрасли. Предполагается, что эта инициатива станет первым этапом подготовки последующих нормативных актов, регулирующих практику ведения водного туризма.

Вопросы безопасности становятся важной составляющей изменений. Регулирование маршрутов, ограничение зон плавания и введение чёткого порядка взаимодействия заинтересованных сторон призваны минимизировать возможные происшествия и конфликты на воде.

Эксперт юридической фирмы 4R Group Дарья Лапшина подчёркивает, что расширение сфер государственного контроля оправдано ростом популярности этого вида активного отдыха. Она полагает, что подобные изменения создадут надёжную основу для безопасного и упорядоченного развития индустрии водного туризма в городе.

Подытоживая, новая трактовка термина "водный туризм" открывает перспективы привлечения большего числа туристов, увеличивает возможности для продвижения данного направления и способствует созданию предпосылок для финансовой поддержки предприятий, занятых в данном секторе экономики.

Фото: Unsplash (alexey turenkov)