Прибывшие на место спасатели и местные жители вытащили из воды четырех четырех сапбордистов.

В Каспийском море столкнулись сапборды и тюбинг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Избербаш. Шесть человек катались на трех сапбордах, пока не столкнулись с движущимся на тросе надувным тюбингом. Прибывшие на место спасатели и местные жители вытащили из воды четырех четырех сапбордистов. Еще один пострадавший выбрался на берег сам. Всех доставили в больницу. Также спасатели ищут еще одного сапбордиста. Отмечается, что отдыхающие на тюбинге не пострадали.

Ранее мы сообщали, что в России за два месяца лета утонули более 1170 человек.

Видео: МЧС России