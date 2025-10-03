Географ Тишков предупредил о риске затопления построек на обмелевшем Каспии

Ученый объяснил, какие угрозы для территорий есть из-за возможных будущих подтоплений.

Строительство на территориях, освободившихся после отступления воды из Каспийского моря, может обернуться затоплением объектов при новом повышении уровня воды. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков. Эксперт пояснил, что такая ситуация уже была во второй половине XX века.

Когда в конце 70-х годов уровень моря опустился до отметки минус 29 метров, это была катастрофическая осушка. А в 90-х годах уровень поднялся до минус 26,6 метра. То, что было освоено на осушенных территориях, в некоторых местах успели застроить. И мы наблюдали, как целые заводы, рекреационные зоны, пионерлагеря уходили под воду. Аркадий Тишков, ученый

Специалист добавил, что при освоении освободившихся земель государство должно учитывать циклические изменения уровня Каспия. В противном случае собственники местного жилья могут столкнуться с последствиями затопления.

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