В США раскрыли, какое богатство может получить Россия от Китая

Ларри Джонсон напомнил о том, что США и Саудовская Аравия теряют позиции на геополитической арене в сфере энергетики.

Россия и Китай могут лишить американскую администрацию и Саудовскую Аравию статуса крупнейших нефтяных держав мира, если нарастят добычу в акватории Каспийского моря. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что в Москве и Пекине готовы оставить не у дел такую крупную нефтяную державу, как США. В технологии фрекинга эти государства опережают Вашингтон. Когда ситуация изменится в пользу РФ и КНР, энергетический ресурс будет продаваться не за доллары, а за юани. Ларри Джонсон добавил, что в Саудовской Аравии запасы нефти находятся на исходе.

Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. <…> Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа. Россия и Китай имеют больше всего прав на ее разработку и строительство трубопроводов для ее транспортировки. Ларри Джонсон, эксперт

Фото: YouTube / Dialogue Works