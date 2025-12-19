  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В США раскрыли, какое богатство может получить Россия от Китая
Сегодня, 16:39
61
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В США раскрыли, какое богатство может получить Россия от Китая

0 0

Ларри Джонсон напомнил о том, что США и Саудовская Аравия теряют позиции на геополитической арене в сфере энергетики.

Россия и Китай могут лишить американскую администрацию и Саудовскую Аравию статуса крупнейших нефтяных держав мира, если нарастят добычу в акватории Каспийского моря. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что в Москве и Пекине готовы оставить не у дел такую крупную нефтяную державу, как США. В технологии фрекинга эти государства опережают Вашингтон. Когда ситуация изменится в пользу РФ и КНР, энергетический ресурс будет продаваться не за доллары, а за юани. Ларри Джонсон добавил, что в Саудовской Аравии запасы нефти находятся на исходе.

Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. <…> Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа. Россия и Китай имеют больше всего прав на ее разработку и строительство трубопроводов для ее транспортировки.

Ларри Джонсон, эксперт

"Потеряют Киев": в США выступили с неожиданным предупреждением.

Фото: YouTube / Dialogue Works

Теги: каспийское море, китай, ларри джонсон, нефть, ротшильды
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии