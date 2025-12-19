Ларри Джонсон считает, что Россия все еще хочет дать Украине шанс на сохранение государственности и территорий.

Каждое последующее предложение Москвы о мирном соглашении будет для Украины хуже предыдущего. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что никакая дальнейшая поддержка киевского режима со стороны международных союзников не способна предотвратить крах ВСУ на поле боя. Сейчас вопрос заключается исключительно в том, как именно поражение Украины будет выглядеть.

Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. <…> Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев. Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля, состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием российской, украинской и американской делегаций. Первый раунд данного мероприятия состоялся 23-24 января в столице ОАЭ. Международные переговоры проходили в закрытом формате, без присутствия на встрече прессы.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive