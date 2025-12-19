Ларри Джонсон объяснил, почему сейчас испытывает стыд за разведку США.

Американская разведывательное сообщество снабжает президента-республиканца Дональда Трампа ложной информацией о состоянии России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Counter Currents. сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист пояснил, что Белому дому занимаются сведения, связанные с экономическим развитием и положением Вооруженных сил России. Он добавил, что сотрудники силовых структур при федеральном правительстве России понимают, насколько искажаются разведывательные процессы на территории США и как коррумпированы местные профильные структуры.

Мне стыдно за разведывательное сообщество, по крайней мере, за то, что оно делает в области анализа. Именно это говорят Трампу, и он не читает никаких альтернативных источников. <...> Ларри Джонсон, эксперт

